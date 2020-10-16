Местные выборы: Киев выделил 1,3 млн гривен на защиту избирателей

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Во время местных выборов 25 октября в Киеве будет работать 1 109 избирательных участков

Киев выделил на дезинфицирующие средства и маски для избирательных участков 1,3 млн гривен. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что на подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, город предоставил из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен. Это - средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков", - сказал Кличко.

К слову, во время местных выборов 25 октября, в Киеве будет работать 1 109 избирательных участков.

По словам мэра, крайне важным во время пандемии является безопасности участников избирательного процесса: избирателей и членов избирательных комиссий, которые весь день будут работать на участках.

Вместе с тем он отметил, что в день выборов Муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать город.

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Напомним, по состоянию на утро 16 октября в Украине лабораторно подтверждено 287 231 случай коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 5 992 случая заражения, 2 269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.