Мэрию Киева подсветили в цвета флага Италии из-за вспышки коронавируса

Киевская мэрия Facebook-страница Виталия Кличко

Киев выразил поддержку итальянскому народу в борьбе с коронавирусом

В пятницу, 20 марта, мэрию Киева подсветили цветами флага Италии в знак поддержки страны в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Как отмечается, здание мэрии будут подсвечивать три вечера подряд - с пятницы до воскресенья 22 марта включительно.

"Друзья! Киев начал акцию в поддержку Италии. Многие из вас мог видеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Украины и Италии. Отныне три вечера – с пятницы до воскресенья - здание мэрии будут подсвечивать в цвета итальянского флага. В знак солидарности наших стран в борьбе с пандемией, которую преодолевает сегодня мир", - отметил мэр Киева.

Таким образом украинская столица выражает поддержку итальянскому народу в борьбе со смертоносной болезнью.

"Ситуация в Италии - трагическая. Но итальянские врачи, спасательные службы показывают сегодня настоящую отвагу и непреклонность в выполнении своей профессиональной миссии. Мы хотим выразить свою поддержку Италии, свою поддержку итальянскому народу!", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, недавно городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что из резервного фонда Киева было выделено 260 млн гривен на борьбу с коронавирусом.