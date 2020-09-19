Мэр Кличко открыл фонтан со скульптурной композицией Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка". Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным "ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционистка Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова. Об этом говорится на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

"Я, как врач, ежедневно оказываю помощь, лечу и утешаю киевлян. Я убеждена, что вера - в себя, в людей, которым ты доверился - это очень важно. И поэтому чувствую свою ответственность. За каждого больного, за каждого, кто вылечился. И переживаю как личную трагедию, когда человека спасти не удается. Мы - медики, как бы ни было сложно, делаем все, чтобы уберечь и спасти здоровье и жизнь киевлян. Надеюсь, что Архистратиг Михаил и в дальнейшем будет оберегать Киев, его жителей. Защищать нас всех и вдохновлять на победы! Спасибо за такой замечательный фонтан-памятник, я бы сказала!" - подчеркнула Татьяна Гайнутдинова.

Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие нашего города. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чествуем киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил почитаемый в религиозном эпосе ангел. И на Ближнем Востоке, и в христианстве", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что у иудеев Михаэль – один из четырех ангелов, стоящих перед престолом Господа и охраняют четыре стороны света. И его считают покровителем еврейского народа.

У мусульман Микал или Михаиль – тоже один из главных ангелов. Он - ангел милосердия, пророческих миссий. И управляет ветрами и облаками, природными явлениями, что посылают на землю дождь и рост и плодородие растений.

Греки его называют Архистратигом. В Риме же, по истории, в 590 году, когда бушевала эпидемия чумы, Папа Григорий Великий во время шествия с молебной увидел на вершине мавзолея архангела Михаила. Тот вкладывал свой меч в ножны. После этого эпидемия пошла на спад.

В Константинополе Архистратига Михаила почитали с IV века как покровителя Византии. И оттуда его культ попал в Киевское государство. Михаила изначально считали покровителем киевских князей и заступником воинов. А уже с ХІ века Архангела называют также хранителем Киева и Киевской земли.

В его честь князь Всеволод Ярославич в Выдубицком монастыре возвел Михайловский собор. А князь Святополк основал Михайловский Златоверхий монастырь.

"Фигура Архангела Михаила - элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали и охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа Архангела. Что установили над Михайловским собором между его куполами. И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должна быть на Владимирской горке. У собора. Мечты воплощаются! Сегодня мы открываем очень красивую – можно сказать - ювелирную скульптуру Архангела Михаила, венчающую новый фонтан!"- подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр поблагодарил художников, которые создали фонтан. А также меценатов, за средства которых была создана скульптура Архистратига Михаила. Город же финансировал установку чаши фонтана.

"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто стремится чтобы Киев был под охраной высших сил. А также – под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. - Их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан – оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день - 19 сентября – День воспоминания чуда Архистратига Михаила. И теперь Архангел отсюда оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы!"- подчеркнул Виталий Кличко.

О том, что новый фонтан станет оберегом для жителей столицы, заявил и ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский.

"Сегодня величественный день, и величественное событие. А завтра это уже будет история. И наши дети и внуки будут гулять по этому парку и смотреть на эту красивую скульптуру. С изображением Архангела Михаила наши собратья сейчас защищают нашу страну на востоке. Поэтому - спасибо всем, кто присоединился к этому событию", - подчеркнул Владимир Сергиевский.

Символичным открытие такого фонтана назвал и начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов.

"Хочу сказать от всех спасателей Киева. Наш город - очень большой. И поэтому чрезвычайные события происходят очень часто. Ребята ежедневно ликвидируют пожары и другие чрезвычайные ситуации, спасают жизни людей. Поэтому, я подеваюсь, этот новый символ будет нас оберегать и помогать в нашей работе", - подчеркнул Руслан Черкасов.