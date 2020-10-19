Мэр Кличко: Киев без помощи правительства готовит дополнительные койки для больных коронавирусом

Столица самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает пресс-служба городского головы.

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койки в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы. - Делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ответа на обращение городских властей относительно приема больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.

Зато на днях Киев получил поручение от Минздрава Об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.

"Для этого государство выделило Киеву – пока на бумаге – 29,6 млн грн. И определила, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то к 1 ноября успеть – нереально", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что такое поручение от Кабмина получили все регионы. И, учитывая то, что средства до сих пор не поступили, то "помощью" государства назвать это сложно.

Вместе с тем Киев постоянно самостоятельно работает над организацией отлаженной системы кислородного снабжения, а также обеспечением кислородными концентраторами опорных больниц. Ведь это является одним из условий для приема больных на коронавирус. С начала года на эти нужды город из бюджета выделил почти 14 миллионов гривен.

"Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернуло почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделения для лечения больных COVID-19. Это - Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 12 и 18", - сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что в стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1761 больной на коронавирус. Из них 29 детей, 367 пациентов - в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 560 больных.