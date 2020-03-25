Мэр Киева не исключает, что ограничения работы метро будут продолжаться и после 3 апреля

Ограничения будут действовать и в дальнейшем, если вирус будет распространяться с такой же динамикой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ограничение работы метро может продолжаться и после завершения карантина 3 апреля. Об этом он сказал на пресс-брифинге в режиме онлайн, который транслировал телеканал ZIK, относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений.

Мэр столицы прокомментировал слухи относительно того, что метро в Киеве не будет работать до 17 апреля.

"По решению КМУ, в Киеве, Днепре и Харькове приостановлена работа метрополитена. Мы можем соглашаться с этим решением, можем нет, но отмечу, что во многих европейских странах введены такие же меры, и мы также пошли на такой шаг.

Метро в столице приостановило перевозки 17 марта, предварительно, до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой, и в дальнейшем ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье людей. Только с этим связаны такие шаги", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. К этому времени в метро будут проводить ремонтные работы.