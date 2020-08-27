Майора ВСУ, который сбил трех курсанток в Киеве, суд взял под стражу

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Двум пострадавшим пришлось ампутировать ноги

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для пьяного майора медслужбы, который осуществил наезд на трех курсанток военной медицинской академии. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

"26.08.2020 майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

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Известно, что виновника ДТП задержали непосредственно после наезда. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса.

"На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я раскаиваюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", - сказал майор Владимир Холодный, сообщает "5 канал".

Как отмечается, в результате наезда девушкам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в 17 больницу г. Киева, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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По информации hromadske, двум пострадавшим курсанткам ампутировали по одной ноге, у одной из них под вопросом ампутация второй ноги. Состояние девушек медики оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической нетрезвый майор на автомобиле сбил трех девушек-курсанток Украинской военно-медицинской академии.