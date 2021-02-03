Массовые акции под Радой и Кабмином: К охране правопорядка привлекли полицию, Нацгвардию и кинологов

Усиление мер безопасности в правительственном квартале Нацполиция

Водителей предупредили о возможном ограничении дорожного движения

В столице в правительственном квартале правоохранители усилили меры безопасности в связи с анонсированными массовыми акциями. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что для охраны правопорядка привлечены полицейские, Нацгвардия, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. "Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины. Для обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", – говорится в сообщении.

Правоохранители предупреждают о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и советуют автомобилистам заблаговременно планировать свои маршруты.

В то же время организаторов и участников акций призывают соблюдать нормы законодательства и карантинные ограничения, а также не нарушать общественный порядок.

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Напомним, недавно в Киеве во время акции протеста по поводу незаконных пассажирских перевозок были задержаны девять человек, во время чего один из протестующих ударил правоохранителя. В результате следователи начали уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.