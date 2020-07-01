Ляшко объяснил ограничение времени работы заведений в Киеве

Виктор Ляшко Украинская правда

Ограничение связано с работой ночных клубов, которые работают ночью под видом заведений общественного питания

Ограничения времени работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений в Киеве связано с работой ночных клубов, которые работают ночью под видом заведений общественного питания. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "hromadske".

По его словам, ограничения влияют именно на работу ночных клубов и дискотек, где нереально придерживаться социальной дистанции и других ограничений, которые прописаны для заведений общественного питания.

"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведений общественного питания", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня, 1 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение о усиление карантинных мероприятий. В частности, ограничили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений до 22:00.