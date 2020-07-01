live
Новости » Киев Читати новину українською

Ляшко объяснил ограничение времени работы заведений в Киеве

Виктор Ляшко Украинская правда

Ограничение связано с работой ночных клубов, которые работают ночью под видом заведений общественного питания

Ограничения времени работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений в Киеве связано с работой ночных клубов, которые работают ночью под видом заведений общественного питания. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "hromadske".

По его словам, ограничения влияют именно на работу ночных клубов и дискотек, где нереально придерживаться социальной дистанции и других ограничений, которые прописаны для заведений общественного питания.

"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведений общественного питания", - заявил Ляшко.

Новости по теме: В Киеве подтвердили более 100 случаев COVID-19, - Кличко

Напомним, сегодня, 1 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение о усиление карантинных мероприятий. В частности, ограничили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений до 22:00.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украине нужен Крым, а не компенсация за территорию, - Кулеба Количество случаев COVID-19 в РФ достигло почти 650 тысяч США ужесточили правила экспорта в РФ Принятие поправок в Конституцию России только ухудшит положение оппозиции и гражданского общества, - активисты
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг