Курсантки, которых в Киеве сбил пьяный майор, отказались от компенсации

Свой отказ девушки объяснили наличием болезни у жены майора

Брифинг пострадавших от наезда майора в Киеве Общественное

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, на которых в Киеве наехал майор Вооруженных сил Владимир Холодный, отказались от компенсации. Об этом пострадавшие девушки сообщили на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, передает "Суспільне".

Отмечается, что причиной отказа от денег стало наличие болезни у жены майора. "Они предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не виновата и не должна нести бремя", – сказала пострадавшая Александра Гуй.

Кроме того, Александра добавила, что в результате аварии у нее порвались мышцы на бедре и были сломаны кости, а также есть угроза потери стопы. "Плюс у меня сняли некроз, а как оно будет заживать, никто не знает. Плюс у меня поломанные кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. Но все будет хорошо", – сообщила пострадавшая.

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Напомним, 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической нетрезвый майор на автомобиле сбил трех девушек-курсанток Украинской военно-медицинской академии.

Позже Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей майору ВСУ, совершившему наезд на трех курсанток. Виновника ДТП задержали непосредственно после наезда.