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"Коронавируса не существует": В столичной подземке группа женщин призывала пассажиров снимать маски

Фото из открытых источников

Все женщины были без индивидуальных защитных средств

В сети появилось видео, в котором неизвестные женщины в Киевском метрополитене убеждали пассажиров, что коронавируса не существует, и призывали снимать защитные маски. Соответствующий видеоматериал опубликовал "Киев.Оперативный".

Как понятно из видео, одна из женщин убеждала, что в течение всего карантина, который длится три месяца, ни разу не надевала маску и остается здоровой.

Также группа женщин не использовала никаких средств защиты и не соблюдала дистанции, а рядом с ними находился ребенок.

"Проезд без маски является нарушением. Такие люди подвергают опасности и себя, и других. Если пассажиры видят людей, которые нарушают, при чем - сознательно нарушают, то они могут обратиться к нашему работнику или сотруднику полиции в метро. Правоохранители есть на каждой станции. Мы со своей стороны призываем людей придерживаться карантинных ограничений. Об этом призывают через объявления на станциях, также в метро размещены соответствующие графические изображения", – прокомментировала пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

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Ранее сообщалось, что в начале июня 2020 года 66% украинцев считали, что коронавирус был искусственно разработан. Вариант, что коронавирус с’явился естественным путем и затем распространился на мир, выбрали 18% респондентов.

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