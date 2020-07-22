Коронавирус в столице подтвердили еще у 132 человек, 14 из них - дети, - Кличко

По состоянию на утро 22 июля в столице количество людей, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась на 132 человека, 14 из них – дети. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в .

"Опять неутешительные цифры относительно распространения вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы, 14 из них – дети. На сегодня в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил городской голова Киева.

В частности, среди тех, что заболели за минувшие сутки:

57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;

8 девочек от 4 до 15 лет;

61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет;

6 мальчиков от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем медицинского персонала.

В то же время, поправились за минувшие сутки 66 человек. С начала пандемии коронавируса побороли болезнь 2 521 киевлянин.

"Больше всего случаев заболевания выявили в минувшие сутки в Дарницком районе – 35, в Соломенском – 17 и в Днепровском районе – 16 случаев. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Соблюдайте элементарные правила. Берегите себя!", – подчеркнул Кличко.

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Напомним, по состоянию на утро 22 июля в Украине обнаружили 60 995 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В частности за минувшие сутки было диагностирован 829 новых случаев заражения. Антилидером статистики стал Киев.