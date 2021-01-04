Конец 2020 года принес в Киев температурную аномалию

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Среднемесячная температура декабря в Киеве составила -0,5°С

В конце декабря 2020 года в столице температура воздуха соответствовала показателям середины октября, а 1 января было превышено сразу три суточных показателя. Об этом сообщает пресс-служба Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила +7,4°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1925 года. Климатическая норма превышена на 10,2°С, что соответствует погоде середины октября", - говорится в сообщении.

Известно, что максимальная температура после полудня в столице поднялась до +8,4°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2°С. Кроме этого, среднемесячная температура декабря в Киеве составила -0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы.

Как отмечается, первая декада была холоднее за климатическую норму на 2,1°С, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3,0°С, третья же вообще оказалась самой теплой, что противоречит привычным ранее естественным процессам.

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Так холоднее всего было 7 декабря, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 9,5°С, а теплее всего – 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +8,4 градусов, установив таким образом температурный рекорд. Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.

Относительно первого дня нового 2021 года, то 1 января в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня 1936 года.

Среднесуточная температура составила +5,9°С, что на 1,8°С выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до +8,5°С, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°С.

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Напомним, ночь на 30 декабря оказалась в Киеве самой теплой за 140 лет наблюдений - температура не опустилась ниже +4,5 градусов.