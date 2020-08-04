Количество случаев COVID-19 в Киеве превысило 8600, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

В больницы столицы госпитализировали 13 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили 108 случаев коронавируса, три человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел:

53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;

46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;

6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 13 больных, остальные – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За прошедшие сутки 50 пациентов выздоровели.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев", – добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтверждено 74 219 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 1061 новый случай, 737 пациентов выздоровело, а 26 человек умерло.