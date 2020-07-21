Количество случаев COVID-19 в Киеве превысило 7 тысяч, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

За минувшие сутки 68 киевлян выздоровели

За прошедшие сутки в столице подтвердили 73 случая коронавируса, таким образом общее количество заболевших с начала пандемии составило 7034 лица. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека. На сегодня в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел: 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет; 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет; 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.

За минувшие сутки 68 киевлян выздоровели, всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом", – добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 166 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 673 новых случая, 760 пациентов выздоровели, а 20 человек умерло.