В Киеве уже 107 случаев коронавируса, Кличко заявил о многотысячных штрафах для нарушителей карантина
Кличко сообщил о запуске мониторинга режима карантина
По состоянию на 13:00 в Киеве зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек… Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - сказал он.
Мэр отметил, что новые больные в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина - медицинский работник - в возрасте 55 лет. Всего в столице было протестировано 1900 человек.
Вместе с тем Кличко заявил о запуске мониторинга режима карантина. В частности, за несоблюдение самоизоляции или обсервации жителей столицы будут наказывать:
- 17000 грн - за первое нарушение;
- 34000 грн - за второе нарушение;
- уголовная ответственность - за третье нарушение.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут проверять на коронавирус всех пациентов с воспалением легких.