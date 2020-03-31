В Киеве уже 107 случаев коронавируса, Кличко заявил о многотысячных штрафах для нарушителей карантина

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Кличко сообщил о запуске мониторинга режима карантина

По состоянию на 13:00 в Киеве зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек… Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - сказал он.

Мэр отметил, что новые больные в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина - медицинский работник - в возрасте 55 лет. Всего в столице было протестировано 1900 человек.

Вместе с тем Кличко заявил о запуске мониторинга режима карантина. В частности, за несоблюдение самоизоляции или обсервации жителей столицы будут наказывать:

17000 грн - за первое нарушение;

34000 грн - за второе нарушение;

уголовная ответственность - за третье нарушение.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут проверять на коронавирус всех пациентов с воспалением легких.