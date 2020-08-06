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Кличко заговорил о возвращении жесткого карантина в Киеве

Виталий Кличко прессслужба КГГА

За минувшие сутки в столице обнаружили 180 новых случаев заболевания

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавирус. Об этом он написал в своем Facebook.

Кличко призвал граждан серьезно относиться к угрозе заболевания коронавирусом.

"Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", - сообщил Кличко.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 1318 новых случаев коронавирус. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 76 808 случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42 524 пациенты выздоровел.

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