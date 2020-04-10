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Кличко: В очагах заболевания на COVID-19 вводят принудительный карантин

Это касается предприятий и учреждений, где выявлены больные

Мэр Киева Виталий Кличко

 Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где зарегистрированы вспышки COVID-19.

Об этом он рассказал во время онлайн пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания, – на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей, обезопасить от угрозы подцепить эту заразу, и мы сейчас делаем все для этого", - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За последние сутки зафиксировали 311 новых случаев.

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