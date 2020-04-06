Кличко: В Киеве коронавирусом заболел 8-летний мальчик

Виталий Кличко

Кличко рассказал, что экспресс-тестами было протестировано почти 2600 киевлян

В Киеве коронавирусной инфекцией COVID-19 заболел 8-летний мальчик. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Также заболел 8-летний мальчик, 4 случая заболевания в Киево-Печерской лавре. 9 пациентов госпитализированы в столичные больницы, 13 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Экспресс-тестами протестировано почти 2600 киевлян. Лабораторные исследования сделаны на 2124 образцах. Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус в еще 97 образцах.

Общее количество по Украине – почти 580 ПЦР-тестов, из них почти 40% сделаны в нашем городе", - сказал Кличко.

Новости по теме: Это не последняя цифра: Кличко рассказал, сколько Киев потерял из-за карантина

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в течение минувших суток зафиксировали 68 новых случаев заражения COVID-19, также шесть больных умерли.