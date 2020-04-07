Кличко: В Киеве 279 подтвержденных случаев COVID-19, умер 36-летний мужчина

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

За минувшие сутки было госпитализировано двое киевлян

В столице по состоянию на 7 апреля 279 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В целом в столице уже 279 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели еще три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две девочки, им по три года. А также 5 мужчин от 31 до 67 лет, двое мальчиков 6 и 15 лет.

Один мужчина 36 лет, к сожалению, умер. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЕКМО насыщение крови кислородом, но у мужчины были очень поражены легкие и поэтому к сожалению, спасти его не удалось", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что за минувшие сутки было госпитализировано двое киевлян, остальные 10 продолжают лечиться дома на самоизоляции.

"Отмечу, что большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за прошедшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы в Украине", - добавил Кличко.

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Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек в возрасте от 42 до 70 лет.