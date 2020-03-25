Кличко сообщил о трех новых случаях коронавируса в столице и рассказал детали об инфицированных

Мэр отметил, что на 25 марта в городе Киев протестировано на коронавирус 1355 людей

В Киеве зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19, все трое заболевших - мужчины. Об этом во время пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера вечером мы получили от государственного учреждения "Киевский городской центр Минздрава" еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое – киевляне, все трое – мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один 50-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

21 больной – в больнице, 10 лечатся дома, на самоизоляции. Из госпитализированных 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один – в городской больнице №4. Киевский городской центр Минздрава Украины проверяет сейчас на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус более 30 образцов", - рассказал Кличко.

Мэр отметил, что по состоянию на сегодня, 25 марта в городе Киев протестировано на коронавирус 1355 людей: экспресс-тестами и лабораторными исследованиями.

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Ранее Виталий Кличко заявил о готовности развернуть еще 7 тысяч коек в случае ухудшение ситуации с коронавирусом.