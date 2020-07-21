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Кличко рассказал подробности взрыва возле станции столичного метро "Минская"

Взрыв возле станции метро "Минская" Telegram-канал Виталия Кличко

По словам мэра, к правоохранителям поступило сообщение о заминировании

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на рынке возле станции метро "Минская" взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства. Об этом он написал в своем Telegram-канале

По словам Кличко, около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Во время проверки информации правоохранители и взрывотехники обнаружили опасные предметы.

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"Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - уточнил мэр.

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Напомним, ранее стало известно, что в полдень 21 июля рядом со столичной станцией метро "Минская" произошел взрыв.

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