Кличко просит Раду разработать и внести изменения в законодательство о дорожном движении

Виталий Кличко Фото из открытых источников

По словам мэра, речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей

Официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести изменения в законодательство о дорожное движение и определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Я официально обращаюсь к депутатам Верховной рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах", - написал Кличко.

По словам столичного главы, соответствующая потребность сложилась в связи с отсутствием необходимого разъяснения в законодательстве о дорожном движении и самовольном установлении компанией Bolt пунктов проката электросамокатов в столице.

"Я понимаю, что город развивается, что должен развиваться бизнес. В частности и тот, что предлагает услуги экологического транспорта. Но работа всех предприятий и всех предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет про безопасность, здоровье и жизнь людей", - пояснил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что столичные власти запретили компании Bolt размещать пункты проката электросамокатов в Киеве, однако компания все равно это сделала.

По его словам, ранее в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов, однако, они будут проведены только после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.