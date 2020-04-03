Кличко призвал провести службу на Пасху онлайн

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Кличко призвал представителей всех религиозных конфессий придерживаться ограничений карантина

Призываю представителей всех религиозных конфессий соблюдать ограничения и провести службу на Пасху онлайн. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вскоре большой праздник Пасхи. И я, как мэр столицы, очень волнуюсь, с какими последствиями он состоится для жителей города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве. Я призываю представителей всех религиозных конфессий придерживаться ограничений и не проводить мероприятий с большим скоплением людей, по возможности проводить службы онлайн.

Я понимаю, что Пасха - большой и светлый праздник, которого все ожидают. Праздник, когда идут в церковь, когда собираются большим кругом друзей, ходят в гости. Но сейчас мы должны придерживаться ограничений, для того чтобы остановить распространение инфекции и как можно скорее смягчить, а затем и отменить эти ограничения", - сказал Кличко.

Напомним, жители Житомира смогут купить куличи в период Пасхи, которые будут освящены на хлебозавода.