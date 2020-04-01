Кличко призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи

Также мэр попросил представителей различных конфессий проводить онлайн-службы

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом соблюдать карантин во время празднования Пасхи. Об этом он сказал во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

"Один из хороших примеров – Папа Римский делал в Ватикане свою проповедь перед пустой площадью. Я встречался с представителями всех конфессий и обратился к ним очень осторожно относиться и прислушиваться к советам, которые на сегодня есть от специалистов, от медиков, от экспертов медицинской отрасли, которые рекомендуют как можно меньше делать мероприятий, где есть большое скопление людей. Я понимаю, что великий светлый праздник – Пасха, я понимаю сейчас, что после зимы мы все устали и хотим общения, хотим проводить больше времени, общаясь друг с другом, однако мы должны делать все для того, чтобы выдержать неделю, две, три для того, чтобы распространение инфекции не было", - отметил Кличко.

Кроме этого, он рассказал, что обратился к представителям конфессий, по возможности, проводить онлайн-службы, и находить любую возможность объяснять людям, почему опасно сейчас.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы распространения коронавируса не произошло. Поэтому еще раз призываю каждого, кто нас сейчас слышит, по возможности, отпраздновать этот праздник в кругу семьи, поздравить всех, если есть возможность, через телефон", - констатировал мэр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал о динамике распространение коронавирусной инфекции в столице, так за последние сутки количество больных возросло на 25 человек.