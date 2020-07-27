Кличко предложил киевлянам закрасить надписи на исторических зданиях столицы

Виталий Кличко передал полиции одного из нарушителей, другой парень сбежал Telegram-канал Виталия Кличко

Мэр Киева заявил, что готов предоставить цистерну краски

Мэр Киева Виталий Кличко предложил киевлянам закрасить надписи на исторических зданиях столицы и готов выделить цистерну краски. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Такое заявление он сделал после того, как задержал двух парней, которые расписывали стены дома в историческом центре Киева.

"Я готов выделить не пару ведер, а цистерну краски! Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы с исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разное "творчество"! И, если эти ребята, действительно, хотят делать доброе дело на благо города, краска и все остальное необходимое будет", - написал Виталий Кличко.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ночью поймал двух парней, которые разрисовывали стену одного из домов в центре Киева.