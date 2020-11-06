Кличко показал процесс строительства тоннеля и станций метро на Виноградарь

Станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют открыть в декабре 2021 года

"Продолжается процесс бетонирования тоннелей от будущей станции "Мостицкая" до станции "Проспект Правды". Там уже смонтировали более 100 метров перегона. Также продолжаются работы по строительству самих станций, которые будут выглядеть очень красиво и современно", - сообщил Кличко.

Он добавил, что тоннелепроходческий щит "Галина" был запущен полтора месяца назад.

"Этот комплекс уже прошел 280 метров в направлении станции "Сырец". Сейчас он вышел на проектную мощность. И примерно за пять месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" длиной в 1300 метров", - добавил столичный мэр.

Как известно, две новые станции Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируется открыть в декабре 2021 года.

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Напомним, в начале сентября мэр Киева Виталий Кличко вместе с метростроевцами торжественно запустил в работу большой проходческий комплекс, прокладывающий тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".