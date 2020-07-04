Кличко показал новую скульптуру Архангела Михаила, из которой в Киеве будет бить фонтан

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Новый бронзовый фонтан будет размещен на Владимирской горке

В Киеве на завершающем этапе находится работа над новым фонтаном со скульптурой Архистратига Михаила. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке", - написал столичный глава.

Он отметил, что недавно из специального "пластилина" была создана 3D-модель скульптуры, после чего она по частям будет вылита из бронзы. При этом основа композиции уже готова.

"Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверховым собором. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА", - заявил Кличко.

Виталий Кличко показал будущий фонтан прессслужба КГГА

По его словам, новый фонтан станет уже вторым из предусмотренных проектов реконструкции парка "Владимирская Горка". Первый был установлен на выходе из парка возле пешеходно-велосипедного моста.

"Отмечу, что проект - меценатский. Его заказчиком выступает коммунальное предприятие. А с меценатской инициативой принять участие в создании скульптурной композиции фонтана к городским властям обратилась компания "Лобортас", - добавил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевская городская администрация обжаловала решение Окружного административного суда Киева относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.