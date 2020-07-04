Кличко показал новую скульптуру Архангела Михаила, из которой в Киеве будет бить фонтан
Новый бронзовый фонтан будет размещен на Владимирской горке
В Киеве на завершающем этапе находится работа над новым фонтаном со скульптурой Архистратига Михаила. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
"Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке", - написал столичный глава.
Он отметил, что недавно из специального "пластилина" была создана 3D-модель скульптуры, после чего она по частям будет вылита из бронзы. При этом основа композиции уже готова.
"Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверховым собором. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА", - заявил Кличко.
По его словам, новый фонтан станет уже вторым из предусмотренных проектов реконструкции парка "Владимирская Горка". Первый был установлен на выходе из парка возле пешеходно-велосипедного моста.
"Отмечу, что проект - меценатский. Его заказчиком выступает коммунальное предприятие. А с меценатской инициативой принять участие в создании скульптурной композиции фонтана к городским властям обратилась компания "Лобортас", - добавил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что Киевская городская администрация обжаловала решение Окружного административного суда Киева относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.