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Кличко объяснил, когда закроют метро в Киеве

Наземный транспорт будет работать в штатном режиме

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столиний метрополитен прекратит свою работу с 23:00 вторника, 17 марта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

"Друзья! Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сказал мэр.

Также Кличко заверил, что наземный пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метро. Кроме этого, он призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома, а в случае необходимости ездить на работу, то пользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы беречь себя и окружающих. 

Напомним, накануне комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера приняла решение о закрытие метро из-за карантина в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре.

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