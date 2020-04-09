Кличко обратился в СБУ из-за "заминирования" Александровской больницы, где лечат больных с COVID-19

Мэр также поблагодарил всех, кто помог оперативно проверить корпус

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в Службу безопасности Украины относительно расследования ситуации с ложным сообщением о заминировании Александровской больницы, где принимают больных коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал во время онлайн-пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Хочу подчеркнуть, что я обратился в СБУ относительно оперативного расследования вчерашнего случая с сообщением о минировании Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Вчера ночью эвакуировали больных в данном медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом", - отметил Кличко.

Кроме этого, городской голова поблагодарил спасателей за оперативную работу и других людей, проверявших корпуса больницы, а также врачей, которые "работали спокойно и профессионально".

Напомним, накануне вечером в полицию поступило сообщение о взрывчатке в одном из корпусов Александровской больницы, где лечат больных COVID-19.