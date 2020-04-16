Кличко: На праздники в Киеве усилят патрулирование возле храмов, в парках и скверах

В столице за нарушение карантина уже составлено 900 протоколов

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на период праздничных дней столичные правоохранители будут усиленно следить за соблюдением карантина в общественных местах. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

"В праздничные дни усиленную службу будут нести правоохранители. Контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах: парках, скверах, возле храмов", - отметил Кличко.

Кроме этого, он рассказал, что с начала действия ограничений в столице полиция составила уже почти 900 протоколов в отношении нарушителей карантина.

Ранее Кличко заявил, что перед Пасхальными праздниками контроль на въездах в Киев будет жестче, в частности, там установят палатки, где будут работать представители медицинской службы и правоохранители.

Напомним, в четверг, 16 апреля, с 13.00 на въезде в Киев установят десять блокпостов для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.