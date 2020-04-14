Кличко: Если после Пасхи количество больных возрастет, то карантин усилят

Также в КГГА разрабатывают план постепенного ослабления ограничений

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в зависимости от того, как будет меняться количество больных на коронавирус в столице после Пасхальных праздников, карантин могут усилить или постепенно ослаблять. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Кличко, столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений, однако воплощение этого плана напрямую будет зависеть от того, каким будет количество больных после Пасхи.

"Наша главная задача – не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", – подчеркнул мэр.

Кличко объяснил, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будут рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество инфицированных будет расти – ограничения могут усилить.

Кроме этого, он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что пик заболеваемости в столице ожидают на 24 апреля.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил", – отметил Кличко.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что с четверга, 16 апреля, в понедельник, 20 апреля, введут ужесточенный контроль на въездах в столицу.