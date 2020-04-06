Кива: Публичные дома, работающие в карантин в Киеве с согласия Крищенко и Кличко, содействуют распространению инфекции

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сотни публичных домов, которые продолжают свою работу в Киеве в карантин при бездеятельности главы столичной полиции и покровительстве мэра, содействуют распространению коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"В Киеве функционирует сотни публичных домов, которые в условиях пандемии являются очагами распространения болезни! "Крышуют" их экс-депутат Палатный и его друг, соратник - мэр Киева Кличко. И лучше бы Кличко инспектировал публичные дома, которые находятся под его покровительством, а не больницы. Потому что спортивные площадки закрыты, спортом людям заниматься запрещено, штрафы за прогулки с детьми в парках, закрываются магазины. Но в то же время работающие публичные дома никто не замечает!" - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что деятельность публичных домов также обусловлена "слепотой братьев Крищенко", которые не замечают подобных правонарушений.

"Я надеюсь, что наша позиция поможет невидящему Крищенко наконец-таки увидеть преступления, с которыми он должен бороться, находясь на должности начальника столичной полиции. Обращаюсь к нему и его брату, который возглавляет Департамент по борьбе с торговлей людьми, - вы системно не замечаете работу публичных домов, но мы вам будем открывать глаза на эти все преступления! Меня ваши действия наталкивают на мысль, что вы – часть этой мафии", - отметил нардеп.

Илья Кива напомнил, что неоднократно обращался в правоохранительные органы с соответствующей информацией: "И я вновь буду поднимать этот вопрос на комитете по вопросам правоохранительной деятельности – функционирование притонов и публичных домов, которые являются очагами распространения наркотиков и местами, где фактически убивают женщин. Мы будем обличать их покровителей и рассказывать об их преступной деятельности", - подытожил политик.