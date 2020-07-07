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Киевсовет выделит 20 млн гривен на ремонт новых квартир пострадавшим жильцам дома на Позняках, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Средства получат 40 семей, которые остались без жилья

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, средства получат 40 семей, которые остались без жилья. В частности:

  • На ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный.
  • Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тысяч грн; для трехкомнатной квартиры - 140 тысяч грн.

"Отмечу также, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тысяч гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все. Кроме того, фонд “Будущий Киев” предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов. Мы не оставим киевлян, которые оказались в беде", - добавил Кличко.

Новости по теме: Смертельный взрыв на Позняках: Почему в Киеве ежегодно от газа в воздух взлетают многоэтажки

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Момент взрыва попал на видео.

К вечеру в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.

23 июня, спасатели нашли тело пятого погибшего. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.

Двумя днями позже президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим 12 семьям, а остальным пообещал предоставить сертификаты в течение месяца. 

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