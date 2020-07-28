Киевсовет вернул городу Протасов Яр: Там сделают ландшафтный парк

Протасов Яр Фото из открытых источников

В дальнейшем там сделают региональный ландшафтный парк

Киевсовет признал такими, что не отвечают интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 до 2012 года на территории Протасового Яра. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании Киевского городского совета. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что на землях Протасового Яра в дальнейшем планируют создать региональный ландшафтный парк.

Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

"Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения – об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что община Протасового яра выиграла суд у застройщика ООО "Дайтона групп", которому теперь запрещено проводить любые работы на территории Протасового Яра.

Впрочем, позже Окружной административный суд города Киева отменил запрет Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) на строительство жилого комплекса в Протасовом яру.