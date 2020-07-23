live
Новости » Киев Читати новину українською

Киевсовет отменил плату долевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов

Фото из открытых источников

Кафе и рестораны будут платить символическую 1 гривну

Киевсовет принял решение об отмене уплаты паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Сегодня Киевсовет принял решение об отмене уплаты паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. А также - для бизнеса, осуществляещего деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 гривну", - написал Кличко.

По словам столичного градоначальника, для летних площадок возле ресторанов и бизнеса эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года.

"Сегодня сложно всем. Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес - это основа экономики города", - добавил Кличко.

Новости по теме: Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице

Напомним, в конце июня в Киеве заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей внутри помещения. 

Предусмотрены правила, которых нужно придерживаться во время обслуживания гостей, в том числе:  посетителей должен сопровождать работник заведения; запрещается открывать детские комнаты; нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

У берегов Одессы произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi Шмыгаль поручил Криклию взять на личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе В Одессе из-за угрозы взрыва эвакуировали два суда В трусах и с пивом: Юзика из "Слуги народа" заметили на пляже под Одессой
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
Ситуация в Луцке. Кто такой Максим Кривош? Массовые заминированиz в Украине | Ток-шоу