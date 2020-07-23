Киевсовет отменил плату долевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов

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Кафе и рестораны будут платить символическую 1 гривну

Киевсовет принял решение об отмене уплаты паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Сегодня Киевсовет принял решение об отмене уплаты паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. А также - для бизнеса, осуществляещего деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 гривну", - написал Кличко.

По словам столичного градоначальника, для летних площадок возле ресторанов и бизнеса эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года.

"Сегодня сложно всем. Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес - это основа экономики города", - добавил Кличко.

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Напомним, в конце июня в Киеве заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей внутри помещения.

Предусмотрены правила, которых нужно придерживаться во время обслуживания гостей, в том числе: посетителей должен сопровождать работник заведения; запрещается открывать детские комнаты; нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек.