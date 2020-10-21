Киевскую "Летающую тарелку" официально признали памятником архитектуры и искусства

"Летающая тарелка" в Киеве Facebook / "Летающая тарелка" на Лыбедской

Отныне здание будет находиться под охраной государства

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подписал указ о внесении здания Украинского института научно-технической экспертизы, которая имеет вид "Летающей тарелки", внесли в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщил архитектор Виталий Молочко в Фейсбук.

Отмечается, что отныне здание официально задокументировано как памятник архитектуры и монументального искусства. "Подписан приказ Министром культуры и информационной политики Украины о внесении роддом УкрИНТЭИ "Летающая тарелка" на Лыбедской в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры и монументального искусства", – говорится в сообщении.

В связи с принятым решением "Летающая тарелка" будет находиться под охраной государства, а на ее содержание должно выделяться финансирование из госбюджета. Кроме того, на здании запретят размещать рекламу, а также кардинально менять ее фасад.

Известно, что в 2018 году рядом с "Летающей тарелкой" планировали построить торговый центр и использовать здание как вход в заведение. Тогда активисты и архитектор "Летающей тарелки" Флориан Юрьев выступили против этого, поскольку это бы уничтожило памятник советского модернизма.

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Напомним, недавно министр культуры и информполитики Александр Ткаченко анонсировал внесение известной киевской "Летающей тарелки" в реестр памятников архитектуры. Тогда КГГА должно было внести "тарелку" в список только что выявленных памятников объектов культурного наследия.