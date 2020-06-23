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Киевским кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей в помещениях

В заведениях не будут работать детские комнаты

Фото из открытых источников

В Киеве заведениям общественного питания позволили принимать посетителей внутри помещения. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации

Согласно сообщению, также в документе предусмотрены правила, которых нужно придерживаться во время обслуживания гостей, в частности: 

  • посетителей должен сопровождать работник заведения;
  • запрещается открывать детские комнаты;
  • нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек;
  • запрещено готовить еду на открытых кухнях;
  • не разрешена работа буфетов самообслуживания. 

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Кроме этого, в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки работники должны выдавать по просьбе посетителя. 

Также на территорию заведения не будут пускать людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ. Кафе и рестораны обязательно должны установить антисептики, жидкое мыло, бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно утилизировать отдельно.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей Украины не соответствуют критериям для ослабление карантина

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