Киевским кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей в помещениях

В заведениях не будут работать детские комнаты

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В Киеве заведениям общественного питания позволили принимать посетителей внутри помещения. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, также в документе предусмотрены правила, которых нужно придерживаться во время обслуживания гостей, в частности:

посетителей должен сопровождать работник заведения;

запрещается открывать детские комнаты;

нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек;

запрещено готовить еду на открытых кухнях;

не разрешена работа буфетов самообслуживания.

Кроме этого, в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки работники должны выдавать по просьбе посетителя.

Также на территорию заведения не будут пускать людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ. Кафе и рестораны обязательно должны установить антисептики, жидкое мыло, бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно утилизировать отдельно.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей Украины не соответствуют критериям для ослабление карантина.