Киевская команда ОПЗЖ взяла под личный контроль реконструкцию столичных мостов

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Киевская команда ОПЗЖ взяла под личный контроль реконструкцию столичных мостов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в депутаты Киевсовета Артем Марчевский.

По его словам, совместно с кандидатом в меры Киева Александром Поповым, было принято решение привлечь специалистов и ускорить процесс ремонта.

"Аександр Попов - кандидат в меры. Я - кандидат в депутаты по Деснянскому району Киева. Мы постоянно коммуницируем, общаемся. С мостами в нашем городе большие проблемы. Мы договорились, что проведём инспекцию этих мостов, привлечем специалистов. Потому что когда мы узнали о том, что мост Патона начнут делать только в 2024 году, а сейчас, напомню, там просто ограниченное движение чтобы снизить нагрузку и весь левый берег стоит утром, а весь правый - вечером, это просто нонсенс. Мы уже сейчас начинаем это делать и будем заниматься этим вопросом несмотря на результаты выборов. Потому что мы киевляне, мы живём в этом городе, мы любим этот город. Мы хотим отстроить этот город после шести лет мародерсива и воровства. И мы - та партия, которая делает, а не просто говорит" - заявил Марчевский.

Напомним, генеральний продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский будет баллотироваться на должность депутата Киевсовета по округу #3 Деснянского района от партии "Опозиционная платформа - За Жизнь".