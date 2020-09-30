live
Новости » Киев Читати новину українською

Киевская команда ОПЗЖ взяла под личный контроль реконструкцию столичных мостов

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Киевская команда ОПЗЖ взяла под личный контроль реконструкцию столичных мостов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в депутаты Киевсовета Артем Марчевский.

По его словам, совместно с кандидатом в меры Киева Александром Поповым, было принято решение привлечь специалистов и ускорить процесс ремонта.

"Аександр Попов - кандидат в меры. Я - кандидат в депутаты по Деснянскому району Киева. Мы постоянно коммуницируем, общаемся. С мостами в нашем городе большие проблемы. Мы договорились, что проведём инспекцию этих мостов, привлечем специалистов. Потому что когда мы узнали о том, что мост Патона начнут делать только в 2024 году, а сейчас, напомню, там просто ограниченное движение чтобы снизить нагрузку и весь левый берег стоит утром, а весь правый - вечером, это просто нонсенс. Мы уже сейчас начинаем это делать и будем заниматься этим вопросом несмотря на результаты выборов. Потому что мы киевляне, мы живём в этом городе, мы любим этот город. Мы хотим отстроить этот город после шести лет мародерсива и воровства. И мы - та партия, которая делает, а не просто говорит" - заявил Марчевский.

Напомним, генеральний продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский будет баллотироваться на должность депутата Киевсовета по округу #3 Деснянского района от партии "Опозиционная платформа - За Жизнь".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Децентрализация, гендерные квоты, распределение бюджета: Почему местные выборы важны как никогда Местные выборы: Политолог объяснил появление "старых" политиков в предвыборной гонке Невенчанный: ОПЗЖ не допустила беззакония на местных выборах в Николаеве "Вопиющая ситуация": Зампред избирательной комиссии рассказала о грубых нарушениях главы избиркома при отказе ОПЗЖ в регистрации в Николаеве

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Константин Грищенко | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу