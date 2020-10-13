Киевская команда ОПЗЖ облагораживает дворы на Троещине

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Киевская команда ОПЗЖ приступила к облагорадтванию дворов и придомовых территорий на Троещине. Об этом рассказал кандидат в депутаты Киевсовета от партии ОПЗЖ в Деснянском районе - Артем Марчевский. По словам политика, идея возникла после обращений местных жителей в штаб партийцев. Люди жаловались на полное игнорирование со стороны коммунальных служб и мусорники под окнами.

"Здесь вот у нас, на Драйзера 6, много лет стоит магазин. За постройкой на заднем дворе, которая выходит к нашим домам, уже много лет никто не следит. Сюда скидывают мусор, постоянно спят бездомные, ходят в туалет, вонь стоит страшная. Хочется же чтобы выйти можно было, посидеть на лавочке, с ребёнком погулять. Мы обратились в Оппозиционную платформу, может они нам хотя бы помогут" - рассказывает Анна, местная жительница.

Через несколько дней после обращения в штаб Артема Марчевского, кандидат организовал специальную технику, привез деревья. Киевская команда ОПЗЖ убрала мусор, посторонние конструкции и выровняла землю. Так же были высажены деревья, будут установлены лавочки.

"Это повсеместная проблема района. Придомовые территории в отвратительном состоянии. Организовать эти работы - совсем не сложно. Особенно, при полном участии местных жителей. Но забавно, что это территория ЖЭКа, местные постоянно туда обращались, они уже более 4 месяцев не могут попасть к руководителю на прием. Что это за такой руководитель, что к нему невозможно попасть на прием? Зачем он тогда там сидит? когда мы выиграем выборы, мы точно исправим эту ситуацию. А такая ситуация не только в этом дворе, но и по всему району и городу" - рассказал Артем Марчевский, кандидат в Киевсовет от партии ОПЗЖ по Деснянскому району (3 округ).

По словам членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", к ним едва ли не ежедневно обращаются киевляне с проблемами незаконных застроек, необустроенных дворов и отсутствия детских площадок.

"Мы активно работаем по Деснянскому району Киева. Люди обращаются к нам очень части. Проблемы есть везде. Многие жалуются на проблемы подобного характера, что и здесь. У кого-то во дворе вырыты и забыты ямы, у кого-то под окнами собираются мусорники и туалеты. Все обращения остаются проигнорированы местной властью. Я вам скажу, люди сами ведь знают, что им нужно делать во дворе. Мы сюда приехали после обращения к нам, нам рассказали чего хотят, мы сделали. Ничего сложного в этом нет, нужно просто общаться с людьми, слышать их. Сейчас мы делаем все, что в наших силах. Если бы так же работали чиновники - столица выглядела бы иначе" - рассказывает Сергей Северин, кандидат в Киевсовет от партии ОПЗЖ по Деснянскому району (4 округ).

Также, по словам кандидатов, чаще всего, киевляне жалуются на бездействие местной власти в районах столицы.