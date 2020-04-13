Киево-Печерская лавра закрывается из-за вспышки коронавируса COVID-19

Соответствующее решение приняла комиссии по чрезвычайным ситуациям

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

После того, как в Киево-Печерской лавре подтвердили более 90 случаев заражения коронавирусом, было принято решение о закрытии храма. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сказал Кличко.

Кроме этого, он отметил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за прошедшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о 495 подтвержденных случаях коронавируса в столице, из которых 79 обнаружили за минувшие сутки.