Киевляне, которые нарушили карантин, заплатили в бюджет почти 100 тыс. гривен, - Кличко

По словам мэра, полиция уже составила 600 административных протоколов

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жителям столицы, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, пришлось заплатить в бюджет уже почти 100 тыс. грн штрафов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города 100 тыс. грн. Эти средства взыскивают через суд. Люди, которые не понимают призывов придерживаться ограничительных мер, - безответственные и относительно себя, и относительно окружения. И поэтому - пусть платят", - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как быстро их ослабят, а рассмотрение вопроса об ослаблении карантина возможно только после снижения динамики заболеваемости в столице.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретится с представителями всех конфессий и будет подчеркивать на соблюдении карантинных ограничений церквами для уменьшения случаев заболевания COVID-19.