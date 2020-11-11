Киевлян с неинфекционными болезнями теперь будут госпитализировать в клиники НАНУ и Минздрава, - КГГА

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Такой шаг позволит коммунальным медучреждениям увеличить возможности по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19

Жителей столицы, которые болеют неинфекционными заболеваниями, отныне будут госпитализировать в клиники Национальной академии наук и Министерства здравоохранения Украины. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

"Речь идет о больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, с острыми неврологическими состояниями, нейроинфекционного профиля, а также терапевтических больных и пациентов с острой хирургической патологией", – уточнила Валентина Гинзбург.

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Как отмечается, безотказно будут принимать киевлян в таких медицинских учреждениях: ГУ "Институт кардиологии им. Стражеско НАМН Украины", ГУ "Институт нейрохирургии им. А. П. Ромаданова Национальной академии медицинских наук Украины", ГУ "Республиканская клиническая больница Минздрава Украины", ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова НАМН Украины" и другие.

Кроме этого, в КГГА пояснили, что такое решение принято на фоне значительного осложнения эпидемической ситуации. Оно позволит увеличить возможности коммунальных медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

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Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждено 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки выявили 10 611 новых случаев коронавируса.