Киевлян просят не выходить из дома из-за пожара на свалке в Дарницком районе
Сейчас спасатели борются с пожаром площадью 2000 кв. м
Столичные власти рекомендуют гостям и жителям Киева не выходить на улицу, поскольку из-за пожара на свалке и торфяниках в Дарницком районе, наблюдается значительное задымление. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно сообщению, сейчас продолжается тушение пожара общей площадью 2000 кв. м. на вул. Коллекторной. К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники, в том числе: 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, инженерная техника и 30 человек личного состава.
Поскольку в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, специалисты рекомендуют:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
- не гулять под дождем, а если попали под дождь – при первой возможности принять душ.
Напомним, в Дарницком районе столицы спасатели уже второй день продолжают тушить пожар на свалке ситуацию усложняет то, что огонь перекинулся на торфяники.