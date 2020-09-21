Киевлян просят не выходить из дома из-за пожара на свалке в Дарницком районе

Сейчас спасатели борются с пожаром площадью 2000 кв. м

Столичные власти рекомендуют гостям и жителям Киева не выходить на улицу, поскольку из-за пожара на свалке и торфяниках в Дарницком районе, наблюдается значительное задымление. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, сейчас продолжается тушение пожара общей площадью 2000 кв. м. на вул. Коллекторной. К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники, в том числе: 4 пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, инженерная техника и 30 человек личного состава.

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Поскольку в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, специалисты рекомендуют:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь – при первой возможности принять душ.

Напомним, в Дарницком районе столицы спасатели уже второй день продолжают тушить пожар на свалке ситуацию усложняет то, что огонь перекинулся на торфяники.