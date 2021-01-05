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В КГГА предупреждили о возможных изменениях в работе транспорта на период локдауна

Фото из открытых источников

Жителей столицы призывают не пользоваться транспортом без необходимости

Во время действия дополнительных противоэпидемических ограничений с 8 до 24 января интервал движения общественного транспорта в Киеве может быть изменен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должен осуществлять перевозку пассажиров исключительно в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения", - добавляется в сообщении.

Также в КГГА отметили, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

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Как отмечается, о таких изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

В целом городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила, что железнодорожное сообщение во время январского локдауна в Украине с 8 по 24 января будет полностью обеспечено.

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