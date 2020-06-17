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Киевлян предупредили об опасной грозе

Фото из открытых источников

Завтра, 18 июня, ожидается кратковременный дождь и гроза

Завтра, 18 июня, в Киеве ожидается гроза первого уровня опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, атмосферное явление будет кратковременным.

"Днем 18 июня в Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза (І уровень опасности, желтый)", - проинформировали в КГГА.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под высокими деревьями;
  • сидеть на полянах;
  • прятаться под скалами;
  • купаться;
  • идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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Напомним, столичные улицы снова затопило после мощного дождя, который прошел 17 июня.

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