Киевлян предупредили об опасной грозе
Завтра, 18 июня, ожидается кратковременный дождь и гроза
Завтра, 18 июня, в Киеве ожидается гроза первого уровня опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как отмечается, атмосферное явление будет кратковременным.
"Днем 18 июня в Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза (І уровень опасности, желтый)", - проинформировали в КГГА.
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- купаться;
- идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Напомним, столичные улицы снова затопило после мощного дождя, который прошел 17 июня.