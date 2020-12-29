Киевлян и гостей столицы предупреждают о тумане и порывах ветра
Объявлен І уровень опасности
Синоптики предупреждают о тумане и порывах ветра в столице утром во вторник, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Утром 29 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый), порывы ветра будут достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме этого, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также жителям города во время сильного ветра рекомендуют:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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