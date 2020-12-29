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Киевлян и гостей столицы предупреждают о тумане и порывах ветра

Фото из открытых источников

Объявлен І уровень опасности

Синоптики предупреждают о тумане и порывах ветра в столице утром во вторник, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Утром 29 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый), порывы ветра будут достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

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Также жителям города во время сильного ветра рекомендуют:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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