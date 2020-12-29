Киевлян и гостей столицы предупреждают о тумане и порывах ветра

Фото из открытых источников

Объявлен І уровень опасности

Синоптики предупреждают о тумане и порывах ветра в столице утром во вторник, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Утром 29 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый), порывы ветра будут достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Также жителям города во время сильного ветра рекомендуют:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год.