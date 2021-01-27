Киев завтра ограничит въезд грузовиков из-за непогоды

Укринформ

Ограничение будет действовать с 06:30 28 января

В Киеве 28 января ограничат въезд в город грузовиков. Это связано с ожиданием сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 06:30 28 января. Уведомление о снятии ограничений будет выпущено отдельно после улучшения погодных условий.

Мэрия Киева призвали водителей не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости, а также подчеркнула, что автомобили, которые будут мешать чистить дороги от снега, будут эвакуировать.

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Напомним, ранее "Укравтодор" призвал украинцев не выезжать на автомобилях лишний раз в течение двух последующих суток из-за ухудшения погодных условий.