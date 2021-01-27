live
Новости » Киев Читати новину українською

Киев завтра ограничит въезд грузовиков из-за непогоды

Укринформ

Ограничение будет действовать с 06:30 28 января

В Киеве 28 января ограничат въезд в город грузовиков. Это связано с ожиданием сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 06:30 28 января. Уведомление о снятии ограничений будет выпущено отдельно после улучшения погодных условий.

Мэрия Киева призвали водителей не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости, а также подчеркнула, что автомобили, которые будут мешать чистить дороги от снега, будут эвакуировать.

Новости по теме: Одессу в течение дня будет засыпать снегом: Грузовикам запретили въезжать в город

Напомним, ранее "Укравтодор" призвал украинцев не выезжать на автомобилях лишний раз в течение двух последующих суток из-за ухудшения погодных условий.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Госдолг Украины за год вырос на 553 миллиарда гривен Украина, Балканы и Кавказ получат от ЕС 28 млн евро помощи В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности могут повысить до 10 тысяч гривен В феврале может возникнуть дефицит газа на автозаправках
Loading...

программы канала ZIK

Языковые споры в обществе. Цены на газ. Судебная реформа в Украине | Ток-шоу
Законопроект о референдуме.
Закон о референдуме по-украински | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Компенсация за электроэнергию. Возвращение техосмотра. Украину накроют снегопады | #Новости | 27.01.20
Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20