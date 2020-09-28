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Киев вынужден увеличить количество тестирований на COVID-19, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

По словам Кличко, всех граждан, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус, тестируют бесплатно

Столичные власти вынуждены увеличить количество тестирований на коронавирус, поскольку в городе продолжает расти число больных. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тысяч жителей", - сказал Кличко.

По словам столичного главы, всех граждан, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус, тестируют бесплатно.

"При появлении первых симптомов недуга нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решение относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов ежесуточно", - добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на утро 28 сентября в Украине лабораторно подтверждено 201 305 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 2 671 новый случай, 571 пациент выздоровел, а 37 человек умерло.

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