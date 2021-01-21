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Киев вторые сутки подряд попал в топ-20 городов мира с самым загрязненным воздухом

Фото из открытых источников

Людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы

В четверг, 21 января, столица Украины вновь попала в рейтинг городов с самыми высокими показателями загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные портала IQair

Как отмечается, по состоянию на 17:30 Киев был на 19 месте в списке с индексом 141 при норме 50. Такой уровень воздуха в столице характеризуют как "нездоровый для чувствительных групп населения".

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В этой ситуации людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрыть окна и включить очистители воздуха, а также не проводить спортивные занятия на открытом воздухе.

Известно, что возглавляет рейтинг столица Вьетнама город Ханой. 

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Напомним, ранее в КГГА рассказали, как планируют снижать в столице уровень вредных веществ в воздухе.

 

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