Киев впервые попал в международный рейтинг Global cities

Киев Фото из открытых источников

В рейтинге столица Украины заняла 89 и 94 позицию из 151 города мира

Международный рейтинг Global cities: новые приоритеты для нового мира" 2020 Global Cities Report впервые включил город Киев к изданиям "Глобальный индекс городов" (GCI) и "Глобальный прогноз городов" (GCO). Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА, со ссылкой на официальное издание рейтинга.

В рейтинге столица Украины заняла 89 и 94 позицию из 151 города мира.

"Глобальный индекс городов" (GCI) оценивает деловую активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и вовлеченность общественности в принятии решений. "Глобальный прогноз городов" (GCO) анализирует предпосылки для будущего развития, основываясь на экономических показателях, инновациях и способности города привлекать к активному участию талантливый человеческий капитал.

Как отмечается, составители рейтинга проанализировали социально-экономическое положение Киева на момент вхождения в состояние борьбы против распространения пандемии COVID-19 и перспективы восстановления экономики города в условиях меняющегося мира.

В рамках издания аналитики также отметили основные последствия пандемии в крупных городах и наметили ряд тенденций и вызовов, которые придется преодолевать главам городов. Авторы рейтинга предлагают особое внимание обратить на три жизненно важные сферы, в которых необходимо двигать инновационный процесс: экономика, социальная политика и культура.

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В частности, речь идет о сохранении конкурентоспособности, в первую очередь, тех бизнесов, которые создают добавленную стоимость, способствуют обеспечению стабильности, справедливости и создают общественную ценность. Кроме того, в условиях разорванных международных товарных цепей необходимо найти ресурсы для их поддержки и направить усилия на оживление и расширение междугородних связей. Трансформации также должно претерпеть и городское пространство. Необходимо переосмыслить планировку города и предусмотреть соблюдение условий социального дистанцирования, решение вопроса экологической безопасности и обеспечения инклюзивности городской среды и сервисов.

Пятерка лидеров Глобального индекса городов (GCI) выглядит так: Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания), Париж (Французская Республика), Токио (Япония) и Пекин (КНР). Замыкает десятку лидеров американский город Вашингтон. Зато лучшие предпосылки для восстановления экономики и дальнейшего развития, по мнению авторов "Глобального прогноза городов" (GCO), должны Лондон (Великобритания), Торонто (Канада), Сингапур (Республика Сингапур), Токио (Япония), Париж (Французская Республика) и Мюнхен (Германия).

Международный рейтинг консалтинговой группы A.T. Kearney, Inc. публикуется десятый год подряд. В 2019 году составители анализировали показатели 130 городов мира.

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Ранее сообщалось, что украинская столица заняла сотое место в рейтинге зеленых городов планеты за 2020 год.